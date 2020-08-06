Рыжие поросята родились в одном из хозяйств Шелопугинского района
В Шелопугинском районе Забайкальского края ветеринары в ходе учёта и разъяснительных работ с владельцами свиного поголовья по африканской чуме свиней заметили необычных поросят. Об этом сообщает госветслужба региона.
- По словам владельцев, три года назад они купили вполне обычных белых поросят, после чего их потомство родилось рыжего цвета, – рассказала начальник станции по борьбе с болезнями животных Дарья Артемьева.
Добавим, данные свиньи имеют рыже-золотистый окрас, более плотный подпушек, свисшие уши, удлинённое туловище и удлинённые мощные ноги. По мнению специалиста животноводства, рыжий окрас свидетельствует о смешивании крови других пород свиней.
- Появление таких поросят говорит о вырождении породы, что приводит к изменению окраса и вида до изначального родоначальника дикого кабана, – добавила Дарья Артемьева.
В Забайкалье ветеринары обнаружили необычных свиней
Общество, Фото:
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