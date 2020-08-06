В Бурятии ушла из жизни основатель ансамбля песни и танца «Багульник»

Тамара Александровна Полозова была ярчайшим представителем своего поколения



На 97 году ушла из жизни Тамара Александровна Полозова, заслуженный деятель культуры России и Бурятии, лауреат республиканской премии Бурятии, премии Ленинского комсомола Бурятии, государственной премии президиума РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта», золотого знака города Улан-Удэ, медали к ордену «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает информационно-издательский отдел РЦНТ Бурятии.



Тамара Александровна родилась в 1923 году в Алма-Ате. После окончания Новосибирского театрального училища она работала пионервожатой в детском доме, секретарём райкома комсомола, совмещая работу с занятиями хореографией с детьми и молодёжью. В 1953 году Т.А. Полозова обучалась на курсах повышения танцевального мастерства в Ленинграде, а затем в Москве у хореографа с мировым именем, мэтра танцевального искусства Игоря Моисеева.



В 1957 году Тамара Александровна на базе Дома культуры мясокомбината города Улан-Удэ создала ансамбль песни и танца «Багульник» и руководила им на протяжении 30 лет. Благодаря творческой и организаторской энергии и блестящему таланту руководителя ансамбль процветал, стал народным, завоевал признание далеко за пределами республики.



Репертуар ансамбля всегда отличался разнообразием и оригинальностью. Каждый танец в постановке Тамары Александровны воспевал любовь к родному краю, к Родине. Так появились первые композиции и танцы на патриотическую тему: «Красная гвоздика», «Юность зовёт», «Мы строим БАМ», «Изделий вкусных мастера». А такие её танцы, как «Семейская круговая», «Прялица», «Лирический», «Сёстры», «Топотуха», бурятский «Тетерева», эвенкийский «Охотники», хоровод «Багульник», ставший визитной карточкой ансамбля, включены в книгу «Почёта» танцевального искусства Бурятии. Прославленный коллектив «Багульник» неоднократно гастролировал по стране и за рубежом, выступал на ВДНХ, в концертном зале имени П. Чайковского, декаде искусства и литературы Бурятии в 1973 году в Москве.



Многие участники ансамбля из числа рабочей молодёжи мясокомбината посвятили свою дальнейшую жизнь вокальному и хореографическому искусствам, создали свои творческие коллективы и добились профессиональных успехов.



После ухода на заслуженный отдых, Тамара Александровна не сидела без любимого дела. Более пяти лет она работала балетмейстером-постановщиком в народном ансамбле песни и танца «Сибирские узоры. Затем она создала в средней школе №20 первый в городе Улан-Удэ ансамбль бального танца и успешно руководила им на протяжении 10 лет. Ансамбль неизменно занимал призовые места на всех городских школьных смотрах-конкурсах.



Кроме творческой работы Т.А. Полозова всегда была в гуще общественной жизни города и республики. Она трижды избиралась депутатом городского Совета народных депутатов. Более пятнадцати лет Тамара Александровна вела плодотворную работу в созданном ею городском клубе ветеранов войны и труда «Оптимист». Многие годы являлась руководителем ансамбля «Осенний багульник», в котором занимались любимым искусством бывшие участники ансамбля «Багульник» 1970-80-х годов.



- Полозова Тамара Александровна была ярчайшим представителем своего поколения – поколения созидателей, сильных, активных, талантливых личностей, бесконечно преданных своему кредо и избранной стезе. Светлая память о Тамаре Александровне Полозовой навсегда останется в наших сердцах, – отметили в министерстве культуры РБ.



Свои соболезнования также выразили республиканский центр народного творчества, Союз деятелей народного творчества РБ, Совет руководителей органов управления культурой муниципальных образований Бурятии.

