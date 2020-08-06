Специалисты МТО ВВО проведут масштабные учения по обеспечению войск
На одном из специализированных полигонов Восточного военного округа в Бурятии стартуют масштабное тактико-специальные учения с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения (МТО) округа.
В рамках учения подразделения отработают комплекс задач по всестороннему обеспечению войск. Особое внимание будет уделено функционированию подвижных ремонтных мастерских для обслуживания тяжёлой гусеничной техники, в том числе танков Т-72Б3. Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских.
В полевых условиях будет развёрнут специализированный хлебозавод, который способен выпекать в сутки до 12 тонн хлеба. Помимо этого, будет развёрнута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей.
Также личный состав бригады МТО проведёт магистральный трубопровод и оборудует район массовой заправки топливом в походных условиях, с возможностью одновременно обеспечивать горючим до 20 единиц различной техники.
Всего к учению будет привлечено более тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц автомобильной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные развернут хлебозавод и проложат трубопровод
Общество, Фото:
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