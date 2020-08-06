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Гаражный вопрос в Улан-Удэ зашёл в тупик

Гаражный вопрос в Улан-Удэ зашёл в тупик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ не нашлось ни одного легального металлического гаража, от чего страдает бюджет

Депутаты Улан-Удэ на заседании комитета горсовета по градостроительной политике подняли проблемный вопрос установки и эксплуатации металлических гаражей. Выяснилось, что ни один металлический гараж официально не зарегистрирован. Чтобы их убирать, у районных властей не хватает денег, а принуждать владельцев приходится только через суд.

- Практика сложилась судебная. В Советском районе, если приходит обращение, сотрудник администрации выявляет собственника. Достаточно сложно выявить собственника, когда гараж есть, а собственник не приходит, раз в полгода зайдёт. Но так или иначе, сотрудник администрации выявляет собственника и передаёт эту информацию совету дома. Совет дома составляет исковое заявление в отношение этого собственника. Сначала предлагает в добровольном порядке убрать, если нет, то в суд. Решение суда выносится о том, что собственнику демонтировать этот гараж, - рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

Помимо этого, на собственников выписывают штрафы за неосновательное обогащение, но они слишком малы и не пугают владельцев гаражей.

- Единственный механизм – это предъявлять жителям неосновательное обогащение. Если мы предъявляем неосновательное обогащение за пользование земельного участка, это 150 рублей в месяц или тысяча с лишним рублей в год. Совсем не большие деньги, - отметил депутат Валерий Шагжитаров.

На заседании прозвучала идея увеличения штрафов до иркутских. В соседнем регионе за установку металлического гаража предусмотрен штраф в размере миллион рублей, после чего проблема была решена. Но идею никто не поддержал.

Заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов предложил другой путь решения проблемы.

- Мне кажется, нужно узаконивать данные гаражи в виде арендной платы, за землю данных гаражей. 8 тысяч гаражей, давайте в среднем умножим на 300 рублей, чтобы они просто оплачивали, - предложил депутат.

Как выяснилось, сделать это не так-то легко. В комитете по архитектуре города согласовываются только те участки, на которых нет инженерных коммуникаций, охранных зон и не проходят «красные линии». Однако таких земель в Улан-Удэ очень мало.

Помимо вопроса узаконивания земель, власти также решили заняться поиском инвесторов для строительства подземных паркингов и многоуровневых стоянок.


гаражи
 
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