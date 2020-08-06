В Бурятии на ночь закроют движение транспорта через переезд в Нюках

Объезд будет открыт через посёлок Селенгинск



На железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии (5549 км ВСЖД) в ночь с 6 на 7 августа будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 20:00 до 08:00 местного времени.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд 5559 км (посёлок Селенгинск). Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

