Объезд будет открыт через посёлок Селенгинск
На железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии (5549 км ВСЖД) в ночь с 6 на 7 августа будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 20:00 до 08:00 местного времени.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд 5559 км (посёлок Селенгинск). Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии на ночь закроют движение транспорта через переезд в Нюках
Общество, Фото:
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