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Бурятский блогер покорил соцсети пародиями на танцоров

Бурятский блогер покорил соцсети пародиями на танцоров
Общество, 
Юморист поделился своей наблюдательностью и выложил это в Instagram

Бурятский КВНщик Даба Дамбиев спародировал, как ведут себя на вечеринках девушки и парни. Короткие видеоролики молодой человек выложил на своей странице в Instagram, видео уже оценили пользователи Сети.

Среди танцоров-парней Дамбиев выделил несколько типажей. Первый из них стал «серьёзный». Эти молодые люди предпочитают стоять в стороне, обмениваться улыбками с окружающими и слегка покачиваться в такт музыки. Следующими оказались «чёткие» танцоры. По мнению юмориста, эти парни танцуют, вскинув руки над головой. «Стесняшки» тусуются вне танцпола, уткнувшись в телефон.

Одними их самых энергичных танцоров в этой подборке оказались «тиктокеры». Они отличаются резкими движениями и не смотрят на окружающих, погрузившись в танец. «Попрыгунчиков» можно назвать заядлыми тусовщиками. Одними из последних в этой подборке оказались «самцы». Молодые люди, которые в танце пытаются познакомиться с девушками. Следующими стали танцоры, «которым уже хватит». Замыкают подборку «занятые». Танцоры, которым нужно протиснуться сквозь толпу с напитками в руках.



Первыми типами танцующих девушек стали «инста-гёрл». Это красотки, которые делают много селфи. По мнению КВНщика, «стесняшки» сидят в стороне, попивая напиток из бокала. «Тигрица» на всех косится, смотрит оценивающе и закатывает глаза. «Деревяшка» размахивает руками и практически не двигается, сохраняя серьёзное выражение лица. «Баба-огонь» - звезда танцпола. И ей не сильно важно, какая музыка играет – у неё в голове всегда играется своя мелодия.

Также Даба отметил девушек, «вечно поправляющих волосы». В качестве «волос» юморист использовал длинный шарф, который накинул на голову.



Подписчики в пародиях увидели себя и своих знакомых, которых они отмечали в комментариях: « Бабы – огонь», «Классное видео», «В большинстве случаев это все стадии алкогольного опьянения», «Жоская волна», «Четко».

Оба видео просмотрели десятки тысяч раз, а также они распространили по соцсетям.



КВН соцсети блогеры
 
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