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В Иркутской области проводится уникальный эксперимент путём вытаптывания

В Иркутской области проводится уникальный эксперимент путём вытаптывания
Общество,  Фото:pixabay.com
Так в Прибайкальском нацпарке определяют оптимальную рекреационную нагрузку

Если вы приехали в одну из бухт Малого Моря в Иркутской области и увидели человека, который сосредоточенно топчется на одном месте размером метр на метр в течение часа, не удивляйтесь и не смейтесь! Всё серьёзно: так проводится один из этапов научного эксперимента по определению оптимальной рекреационной нагрузки. Проще говоря, опытным путём устанавливается количество посетителей национального парка, которое безопасно для природных комплексов Малого Моря. Такой способ в Прибайкальском парке ещё не применяли.

Организаторы эксперимента — специалисты «Заповедного Прибайкалья» — привлекли к этой работе волонтёров и владельцев туристических баз. Профессионалы и их помощники тщательно фиксируют на фото изменения на экспериментальных участках. Выводы будут делаться по формулам, в которых учтены самые разнообразные факторы, среди которых: погода, рельеф, сезон…

Эксперимент длительный и трудозатратный, но очень необходимый для уникальной природы западных берегов Байкала. Результаты позволят обоснованно рассчитать количество разрешений для каждой местности и не допустить нанесения урона, после которого природные комплексы утратят способность к самовосстановлению (используется пятибалльная шкала, по которой 1 – наименьшее воздействие, 5 – максимально пагубное. После 3 стадии, как правило, возрождение биогеоценозов естественным путём невозможно).

Похожий эксперимент был проведён сотрудниками особо охраняемой природной территории в Хакасии. Практика оказалась весьма полезной. Иркутские учёные рассчитывают учесть все нюансы опыта коллег, чтобы эксперимент оказался эффективным и лёг в основу процесса регулирования неорганизованного туризма в бухтах Малого Моря. Найти баланс, установить гармонию во взаимоотношениях гостей национального парка и его уникальных природных комплексов необходимо как можно быстрее: от этого зависит, какими предстанут берега озера перед последующими поколениями людей. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
природный парк заповедник Иркутская область Байкал экология природоохранная деятельность наука
 
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