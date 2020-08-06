В Иркутской области проводится уникальный эксперимент путём вытаптывания

Так в Прибайкальском нацпарке определяют оптимальную рекреационную нагрузку



Если вы приехали в одну из бухт Малого Моря в Иркутской области и увидели человека, который сосредоточенно топчется на одном месте размером метр на метр в течение часа, не удивляйтесь и не смейтесь! Всё серьёзно: так проводится один из этапов научного эксперимента по определению оптимальной рекреационной нагрузки. Проще говоря, опытным путём устанавливается количество посетителей национального парка, которое безопасно для природных комплексов Малого Моря. Такой способ в Прибайкальском парке ещё не применяли.



Организаторы эксперимента — специалисты «Заповедного Прибайкалья» — привлекли к этой работе волонтёров и владельцев туристических баз. Профессионалы и их помощники тщательно фиксируют на фото изменения на экспериментальных участках. Выводы будут делаться по формулам, в которых учтены самые разнообразные факторы, среди которых: погода, рельеф, сезон…



Эксперимент длительный и трудозатратный, но очень необходимый для уникальной природы западных берегов Байкала. Результаты позволят обоснованно рассчитать количество разрешений для каждой местности и не допустить нанесения урона, после которого природные комплексы утратят способность к самовосстановлению (используется пятибалльная шкала, по которой 1 – наименьшее воздействие, 5 – максимально пагубное. После 3 стадии, как правило, возрождение биогеоценозов естественным путём невозможно).



Похожий эксперимент был проведён сотрудниками особо охраняемой природной территории в Хакасии. Практика оказалась весьма полезной. Иркутские учёные рассчитывают учесть все нюансы опыта коллег, чтобы эксперимент оказался эффективным и лёг в основу процесса регулирования неорганизованного туризма в бухтах Малого Моря. Найти баланс, установить гармонию во взаимоотношениях гостей национального парка и его уникальных природных комплексов необходимо как можно быстрее: от этого зависит, какими предстанут берега озера перед последующими поколениями людей. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

