Помимо местных групп, приедут коллективы из Томска, Красноярска и Улан-Удэ
С 14 по 16 августа в селе Шаманка Иркутской области состоится фестиваль рок-музыки на открытом воздухе. Организаторы обещают свежий воздух, живописные места, речку, скалы и крутую музыку.
На фестивале выступят следующие коллективы: «КУ2», «Верба», «Андеграунд», «Полны Любви», «Семь», «Мистер Гро» (Красноярск), «Бандо$$ Лавандо$$», «ХМПД», «Серый Дым», «УТВЕРЖДЕНИЕ», «ПАНКОМАТИКА» (Улан-Удэ), «Газыч», «Душегубы» (Томск).
Возрастное ограничение 18+
В Иркутской области проведут фестиваль рок-музыки
Общество, Фото:
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