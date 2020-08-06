 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления

Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Специалисты рассказали, как определяют места, где нужны посадки

Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства провели рабочий выезд по территориям, пройденными огнём и рубками в Прибайкальском и Хоринском районах. Специалисты отдела воспроизводства лесов определили, где требуются посадки, а где – помощь подросту, то есть естественное лесовосстановление.

Для начала лесники заложили учётные площадки (площадки для измерения) и подсчитали подрост – таким образом, они выявили, сколько штук растёт на гектаре.

- Если на гектаре более трёх тысяч подрастающих деревьев, то мы делаем содействие естественному возобновлению. То есть убираем захламленность, подчищаем, чтобы подрост нигде не завалило, и ему ничто не мешало получать солнечный свет и воду. Если подроста больше 500, но меньше трёх тысяч – мы назначаем на этой площади специальные мероприятия – минерализацию почвы. Это значит, что на этой территории необходимо сделать борозды. Делается это для того, чтобы опадающие семена сосны могли зацепиться за почву, и прорасти, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела воспроизводства Наталья Шапаренко.

На территориях, которым необходимо искусственное лесовосстановление, будут проведены посадки уже осенью этого года, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесники Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления
Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления
Общество, 06.08.2020
Специалисты рассказали, как определяют места, где нужны посадки
В Улан-Удэ построят три детских сада
В Улан-Удэ построят три детских сада
Общество, 06.08.2020
Каждый сад будет рассчитан на 14 групп.
Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Общество, 06.08.2020
Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Общество, 06.08.2020
Грибы и ягоды можно собирать, но только на определённой территории
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
Общество, 06.08.2020
Тротуар больше не будет «американскими горками»
Улицы Улан-Удэ снова затопило
Улицы Улан-Удэ снова затопило
Общество, 06.08.2020
Семь «вакуумок» работают на разных улицах города. ВИДЕО
В Бурятии на месте авиакатастрофы хотят установить мемориальную табличку
В Бурятии на месте авиакатастрофы хотят установить мемориальную табличку
Общество, 06.08.2020
Обломки самолёта спустя годы лежат на месте крушения
В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
Общество, 06.08.2020
В Кабанском районе дошкольники повторили значение сигналов светофора
Жителей Бурятии по «громкой связи» просят не ходить в леса
Жителей Бурятии по «громкой связи» просят не ходить в леса
Общество, 06.08.2020
Ежедневно лесники проводят противопожарную профилактику во всех районах Бурятии
В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»
В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»
Общество, 06.08.2020
Конкурс проводится в колонии третий год
В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»
В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»
Общество, 06.08.2020
Акция состоялась в Международный день светофора

На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
Общество, 06.08.2020
Неудобства связаны с дорожным ремонтом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^