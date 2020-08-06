Бурятские лесники определили площади для лесовосстановления

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Специалисты рассказали, как определяют места, где нужны посадки



Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства провели рабочий выезд по территориям, пройденными огнём и рубками в Прибайкальском и Хоринском районах. Специалисты отдела воспроизводства лесов определили, где требуются посадки, а где – помощь подросту, то есть естественное лесовосстановление.



Для начала лесники заложили учётные площадки (площадки для измерения) и подсчитали подрост – таким образом, они выявили, сколько штук растёт на гектаре.



- Если на гектаре более трёх тысяч подрастающих деревьев, то мы делаем содействие естественному возобновлению. То есть убираем захламленность, подчищаем, чтобы подрост нигде не завалило, и ему ничто не мешало получать солнечный свет и воду. Если подроста больше 500, но меньше трёх тысяч – мы назначаем на этой площади специальные мероприятия – минерализацию почвы. Это значит, что на этой территории необходимо сделать борозды. Делается это для того, чтобы опадающие семена сосны могли зацепиться за почву, и прорасти, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела воспроизводства Наталья Шапаренко.



На территориях, которым необходимо искусственное лесовосстановление, будут проведены посадки уже осенью этого года, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

