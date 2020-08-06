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В Улан-Удэ построят три детских сада

В Улан-Удэ построят три детских сада
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждый сад будет рассчитан на 14 групп.

Новые детсады на 280 мест каждый появятся на улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский. Строительство объектов планируется завершить в 2021 году, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Детские сады рассчитаны на детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе. В двухэтажных зданиях разместятся раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Также предусмотрены помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда, помещение пищеблока. Каждый сад будет рассчитан на 14 групп.

По результатам торгов на строительство детского сада по ул. Боевая заключен контракт с подрядной организацией ООО «Дом 2000». Сейчас здесь ведутся работы по бетонированию фундамента, выполнены работы по выносу сетей канализации. В мкрн Дивизионный строительством детского сада занимается ООО «Регионстрой». На сегодняшний день здесь ведутся работы по гидроизоляции, утеплению стен подвала, устройству перекрытия блока №2 и 3, утепляются стены подвала блока №1. Ведутся работы по обратной засыпке фундамента, армирование колонн.

На строительство детского сада в мкрн Забайкальский по результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «РТ». Ведутся работы по устройству фундаментов подпорной стены и здания блоков 1,3,4, устройство фундамента блока №2.

На строительство трёх детских садов выделено более 900 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.


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