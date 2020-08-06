В Чите почтят память жертв политических репрессий

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

На братской могиле у села Смоленка пройдёт традиционный митинг памяти



9 августа в Чите состоится мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба администрации города.



В этот день в 10:00 начнётся возложение венков к памятнику жертвам политических репрессий на улице Амурская, 88. Затем в 11:00 пройдёт митинг в местах массовых захоронений жертв политических репрессий в районе села Смоленка.



Напомним, что 9 августа отмечается в Забайкальском крае как региональный День памяти жертв политических репрессий. Именно в этот день 1991 года было обнаружено место массового захоронения незаконно репрессированных в окрестностях Читы возле села Смоленка. В России федеральной памятной датой считается 30 октября.



