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В Бурятии пожарные проводят приёмки школ

В Бурятии пожарные проводят приёмки школ
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Уже принято 166 школ

Подготовка школ к новому учебному году в Бурятии продолжается в плановом порядке. Всего будет работать 463 общеобразовательных школ, из них на сегодняшний день специалисты приняли 166.

В республике работают межведомственные комиссии по приёмке готовности школ, в состав которых входят и государственные инспекторы по пожарному надзору. Обязательное условие приёмки – отсутствие нарушений требований пожарной безопасности.

- В ходе проверок особое внимание инспекторы уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию, а также проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара. Кроме этого, с руководителями и персоналом каждого образовательного учреждения проводятся противопожарные инструктажи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Комиссионная приёмка школ будет продолжена до 20 августа. Также в течение года сотрудники МЧС будут проводить практические занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.


пожарные школы
 
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