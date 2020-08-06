В Бурятии пожарные проводят приёмки школ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Уже принято 166 школ



Подготовка школ к новому учебному году в Бурятии продолжается в плановом порядке. Всего будет работать 463 общеобразовательных школ, из них на сегодняшний день специалисты приняли 166.



В республике работают межведомственные комиссии по приёмке готовности школ, в состав которых входят и государственные инспекторы по пожарному надзору. Обязательное условие приёмки – отсутствие нарушений требований пожарной безопасности.



- В ходе проверок особое внимание инспекторы уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию, а также проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара. Кроме этого, с руководителями и персоналом каждого образовательного учреждения проводятся противопожарные инструктажи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Комиссионная приёмка школ будет продолжена до 20 августа. Также в течение года сотрудники МЧС будут проводить практические занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.





