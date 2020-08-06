Она расположена на расстоянии 100 км от ближайшего населённого пункта
22 августа в Бурятии ректор Буддийского университета Даши Чойнхорлин Дэмбрыл Габжа лама проведёт освящение ступы «Лхабаб» в местности Шумак совместно с ламами Буддийской традиционной Сангхи России.
Ступа была построена в этом году в Саянских горах, на расстоянии 100 км от ближайшего населённого пункта, по просьбе жителей Тункинского района и благословению Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В строительстве приняло участие множество людей. Почти тонну цемента, арматуры и металла перевезли на лошадях через горные перевалы, реки и леса.
Как сообщает президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов, строительство ступы было посвящено предкам и родителям. По его словам, она поставлена для сохранения источников и всего, что нам досталось.
В Бурятии освятят буддийскую ступу на Шумаке
Общество, Фото:
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