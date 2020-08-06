Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета

Грибы и ягоды можно собирать, но только на определённой территории



Для обеспечения пожарной безопасности пребывание граждан в лесах Улан-Удэ ограничено до 31 августа. Об этом сообщила сегодня администрация города.



Разводить костры в лесах запрещено. Пикники можно устроить только на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке.



Впрочем, собирать грибы, ягоды и лекарственные растения улан-удэнцы всё же смогут на определённой территории. Сбор дикоросов возможен:



– мкр. Верхняя Березовка. Аршанское участковое лесничество. Примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья: № 30 (выдел с 1 по 16); лесные кварталы за кафе «Кулькисон»: № 16 (выдел с 1 по 22), № 17 (выдел с 1 по 12), № 18 (выдел с 1 по 21), № 20 (выдел с 1 по 28), № 21 (выдел с 1 по 9), № 22 (выдел с 1 по 31);



– мкр. Аршан. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»: № 45 (выдел с 1 по 27), № 41 (выдел с 1 по 16), № 35 (выдел с 1 по 16), № 29 (выдел с 1 по 13); Лесные кварталы за Буддийским культурным центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая), ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);



– 6 км. Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22 (выдел с 1 по 16).



Въезд в леса автомобилей ограничен, за охраны лесов от пожаров, аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Сообщить о нарушениях лесного законодательства и лесных пожарах можно по следующим номерам:



– Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ: 21-36-65, 21-29-72;

– Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальскаябаза авиационной охраны лесов»: 20-44-44.

