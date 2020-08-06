 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета

Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Грибы и ягоды можно собирать, но только на определённой территории

Для обеспечения пожарной безопасности пребывание граждан в лесах Улан-Удэ ограничено до 31 августа. Об этом сообщила сегодня администрация города.

Разводить костры в лесах запрещено. Пикники можно устроить только на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Берёзовке.

Впрочем, собирать грибы, ягоды и лекарственные растения улан-удэнцы всё же смогут на определённой территории. Сбор дикоросов возможен:

– мкр. Верхняя Березовка. Аршанское участковое лесничество. Примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья: № 30 (выдел с 1 по 16); лесные кварталы за кафе «Кулькисон»: № 16 (выдел с 1 по 22), № 17 (выдел с 1 по 12), № 18 (выдел с 1 по 21), № 20 (выдел с 1 по 28), № 21 (выдел с 1 по 9), № 22 (выдел с 1 по 31);

– мкр. Аршан. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»: № 45 (выдел с 1 по 27), № 41 (выдел с 1 по 16), № 35 (выдел с 1 по 16), № 29 (выдел с 1 по 13); Лесные кварталы за Буддийским культурным центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая), ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);

– 6 км. Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22 (выдел с 1 по 16).

Въезд в леса автомобилей ограничен, за охраны лесов от пожаров, аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.

Сообщить о нарушениях лесного законодательства и лесных пожарах можно по следующим номерам:

– Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ: 21-36-65, 21-29-72;
– Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальскаябаза авиационной охраны лесов»: 20-44-44.
Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Общество, 06.08.2020
Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Улан-удэнцам запретили лесные прогулки до конца лета
Общество, 06.08.2020
Грибы и ягоды можно собирать, но только на определённой территории
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
Общество, 06.08.2020
Тротуар больше не будет «американскими горками»
Улицы Улан-Удэ снова затопило
Улицы Улан-Удэ снова затопило
Общество, 06.08.2020
Семь «вакуумок» работают на разных улицах города. ВИДЕО
В Бурятии на месте авиакатастрофы хотят установить мемориальную табличку
В Бурятии на месте авиакатастрофы хотят установить мемориальную табличку
Общество, 06.08.2020
Обломки самолёта спустя годы лежат на месте крушения
В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
Общество, 06.08.2020
В Кабанском районе дошкольники повторили значение сигналов светофора
Жителей Бурятии по «громкой связи» просят не ходить в леса
Жителей Бурятии по «громкой связи» просят не ходить в леса
Общество, 06.08.2020
Ежедневно лесники проводят противопожарную профилактику во всех районах Бурятии
В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»
В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»
Общество, 06.08.2020
Конкурс проводится в колонии третий год
В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»
В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»
Общество, 06.08.2020
Акция состоялась в Международный день светофора

На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
Общество, 06.08.2020
Неудобства связаны с дорожным ремонтом
В Бурятии предпочитают гаражи платным ночным парковкам
В Бурятии предпочитают гаражи платным ночным парковкам
Общество, 06.08.2020
Дром выяснял, где жители Бурятии оставляют машины на ночь
В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола
В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола
Общество, 06.08.2020
Древлеправославный храм преобразился к праздничной дате
Жителям Бурятии вернули три миллиона, переплаченных за коммуналку
Жителям Бурятии вернули три миллиона, переплаченных за коммуналку
Общество, 06.08.2020
Число нарушений закона в сфере ЖКХ в Бурятии растёт

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^