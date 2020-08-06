Тротуар больше не будет «американскими горками»
В Кабанском районе Бурятии выровняют пешеходный тротуар-«американские горки», о котором даже рассказал известный блогер-урбанист Илья Варламов. Пост Варламова собрал множество комментариев от жителей самых разных регионов России.
Как сообщал «Байкал-Daily», новенький тротуар доставил жителям села Кабанск немало хлопот. Здесь не могут ходить ни родители с колясками и маленькими детьми, ни ездить велосипедисты. В паблике «Аноним 03», где впервые появились снимки, местные жители сообщили, что что из-за неудобств вынуждены ходить по проезжей части.
Сегодня в группе «Кабанск-инфо. 24/7» сообщили, что недочёты устранят, а высоту подъёмов и спусков тротуара изменят.
- Работы по обустройству пешеходного тротуара проводятся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Во время комиссионного обследования данного объекта жители озвучили замечания по перепадам уровня тротуара в местах, где обустроены заездные карманы. Ранее их расположение было согласовано и оформлено в протоколе собрания жителей, - прокомментировала глава Кабанского поселения Любовь Николаева.
Учитывая замечания, подрядчик за собственный счёт с 3 августа приступил к их устранению. Работы обещают закончить 8 августа, уточняет «Кабанск-инфо».
- Проделанные работы будут оплачены администрацией после приёма объекта, - отметила Любовь Николаева.
В Бурятии выровняют тротуар, насмешивший всю Россию
Общество, Фото:
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