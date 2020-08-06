Улицы Улан-Удэ снова затопило

После утреннего дождя дороги Улан-Удэ вновь превратились в «реки». Наглядное видео с улицы Жердева опубликовали в паблике ves_ulan_ude. «Город поплыл. Самое главное - не тормозить. А то вас может захлестнуть волна», - говорится в сообщении.





Улан-удэнцы делятся, что подобная картина наблюдается во многих местах:«Вы ещё кирзавод, Читинский переезд не видели, вот эту лужу на 3 умножить»«Радужный дорога новая, а лужа осталась старая. Все то же самое, что и было. Весь песок с посёлка намыт на дорогу»На Лебедева большая лужа, уже 100 лет, два дома построила, а лужа так осталась, хоть ливневку сделали бы»Пользователи шутят, что летом на дорогах Улан-Удэ нужно ездить только на внедорожниках.В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ сообщили, что семь вакуумных работают на самых проблемных участках, где образовались большие лужи.В частности, это улицы Ключевская, Жердева, Сахъяновой, Приречная, Маяковского и другие, сообщили.Сообщить о подтоплениях улиц, дворов после осадков можно в диспетчерскую МБУ «Комбинат по благоустройству» по телефону - 44-46-77, а также в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район – 21-37-21, 21-42-42.