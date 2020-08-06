В Бурятии на месте авиакатастрофы хотят установить мемориальную табличку

Общество, Фото: страница Андрея Разуваева

Обломки самолёта спустя годы лежат на месте крушения



Старший научный сотрудник в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Андрей Разуваев предлагает установить мемориальную табличку на месте авиакатастрофы, которая произошла в Бурятии почти 40 лет назад.



Обломки самолёта до сих пор лежат на месте крушения. Их обнаружили во время совместной комплексной экспедиции на плато полуострова Святой Нос научные сотрудники Института географии СО РАН из Иркутска и ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Сотрудники попутно посетили место авиакатастрофы.



- В следующем году будет 40-летняя годовщина этой ужасной трагедии. Предлагаю на месте катастрофы прямо на уцелевшем хвосте самолета установить мемориальную табличку с именами погибших, - предлагает Андрей Разуваев.



Авиакатастрофа, во время которой рухнул Ил-14, произошла в 1981 году. Всего на борту находилось 48 пассажиров, из которых 13 детей. Самолёт выполнял рейс «Северомуйск - Нижнеангарск - Усть-Баргузин - Улан-Удэ». Трагедия произошла из-за непогоды. Находясь над Байкалом, пилоты не видели земли и не знали своего точного местоположения.



Когда пилоты увидели впереди береговую линию, то решили, что это берег материка, хотя на самом деле это был берег полуострова Святой Нос. Самолёт врезался в покрытый лесом склон. Он полностью разрушился и сгорел. Все 48 человек погибли.

