В Кабанском районе дошкольники повторили значение сигналов светофора
Занятия, приуроченные к Международному дню светофора, прошли в детском саду «Успех» села Кабанск и детском саду «Малыш» села Творогово.
Воспитатели рассказали ребятам о светофоре, его сигналах и правилах для водителей и пешеходов. Детям напомнили, что переход проезжей части может быть только на разрешающий сигнал. После чего ребята нарисовали рисунки с изображением светофора. На детской площадке малыши на практике повторили как правильно вести себя на проезжей части, где установлен светофор.
Автоинспекторы и педагоги детсадов уверены, что такие занятия помогают юным пешеходам учиться безопасному поведению на дороге, отмечают в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
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