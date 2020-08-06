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В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора

В Бурятии детсадовцев учили цветам светофора
Общество, 
В Кабанском районе дошкольники повторили значение сигналов светофора

Занятия, приуроченные к Международному дню светофора, прошли в детском саду «Успех» села Кабанск и детском саду «Малыш» села Творогово.

Воспитатели рассказали ребятам о светофоре, его сигналах и правилах для водителей и пешеходов. Детям напомнили, что переход проезжей части может быть только на разрешающий сигнал. После чего ребята нарисовали рисунки с изображением светофора. На детской площадке малыши на практике повторили как правильно вести себя на проезжей части, где установлен светофор.

Автоинспекторы и педагоги детсадов уверены, что такие занятия помогают юным пешеходам учиться безопасному поведению на дороге, отмечают в УГИБДД по Бурятии.


детские сады светофоры
 
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