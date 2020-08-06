Жителей Бурятии по «громкой связи» просят не ходить в леса

Так, сотрудники Бичурского лесхоза оповещают жителей села Бичура о действии особого противопожарного режима по «громкой связи».







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Ранее лесники Бурятии определили список мест для сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в условиях особого противопожарного режима. Со списком мест сбора дикоросов можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. В случае, если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.