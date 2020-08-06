Конкурс проводится в колонии третий год
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ проходит ставший традиционным конкурс «Преображение». Этот конкурс проводится уже третий год подряд. В нём принимают участие все желающие женщины, независимо от возраста, сообщили в УФСИН по Бурятии.
На пути к своему преображению конкурсантки приняли участие в мастер-классах по созданию вечерних причесок, косоплетению, колорированию волос и мэйкапу. Обучали участниц победительницы конкурса прошлых годов.
Также с осуждёнными проводились психологические тренинги.
Конкурсантки отмечают, что участие в конкурсе помогает им преобразиться как внешне, так и внутренне, и исполнить главное желание – оставаться женщиной, несмотря ни на что.
В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обломки самолёта спустя годы лежат на месте крушения
В Кабанском районе дошкольники повторили значение сигналов светофора
Ежедневно лесники проводят противопожарную профилактику во всех районах Бурятии
Конкурс проводится в колонии третий год
Акция состоялась в Международный день светофора
Неудобства связаны с дорожным ремонтом
Дром выяснял, где жители Бурятии оставляют машины на ночь
Древлеправославный храм преобразился к праздничной дате
Число нарушений закона в сфере ЖКХ в Бурятии растёт
Экзамен пройдёт в два этапа
Возможны грозы, ливни, ветер
Победителей онлайн-турниров наградят денежными призами и грамотами
Издание стало «говорящим» по просьбе слабовидящих читателей
Работы примут участие в выставке в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Мероприятие проводится в 3 номинациях: «Во саду ли, в огороде», «Яблоко медовое» и «Яблочные фантазии»