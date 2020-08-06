В Улан-Удэ осуждённые женщины проходят «Преображение»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Конкурс проводится в колонии третий год



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ проходит ставший традиционным конкурс «Преображение». Этот конкурс проводится уже третий год подряд. В нём принимают участие все желающие женщины, независимо от возраста, сообщили в УФСИН по Бурятии.



На пути к своему преображению конкурсантки приняли участие в мастер-классах по созданию вечерних причесок, косоплетению, колорированию волос и мэйкапу. Обучали участниц победительницы конкурса прошлых годов.



Также с осуждёнными проводились психологические тренинги.



Конкурсантки отмечают, что участие в конкурсе помогает им преобразиться как внешне, так и внутренне, и исполнить главное желание – оставаться женщиной, несмотря ни на что.

