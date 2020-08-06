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В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»

В Бурятии провели акцию «Сигналы жизни»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Акция состоялась в Международный день светофора

5 августа отмечался Международный день светофора, в честь установки в 1914 году первого предшественника современных устройств. В России автоматический регулировщик установили лишь в 1930 году, а первый светофор в Бурятии появился в 1974 году на пересечении улиц Терешковой и Бабушкина Улан-Удэ.

Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии в этот день провели профилактическую акцию «Сигналы жизни». Они напомнили взрослым и детям о соблюдении ПДД на регулируемых пешеходных переходах. Им рассказали об истории появления светофоров и их важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

С юными участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции повторили цвета светофора. С детьми также провели викторину на знание ПДД и подарили профилактические памятки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


ГИБДД акция
 
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