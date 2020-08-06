В Бурятии предпочитают гаражи платным ночным парковкам

Дром выяснял, где жители Бурятии оставляют машины на ночь



Автомобильный сайт Дром решил выяснить, где россияне оставляют машину на ночь. По результатам опроса «Сколько платите за ночную стоянку автомобиля в сутки?» выяснилось, что лишь 19% опрошенных оставляют машину на платной парковке. Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.



«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.



Сегодня треть жителей Бурятии – 34% опрошенных – паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Ещё 41% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по России.



В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки. Так сразу два «платных» варианта ответа стали набрали больше голосов, чем в среднем по стране: 17% платят по 100 рублей, а более 150 рублей за ночь – 8% опрошенных.



«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», – рассказал один из респондентов.





