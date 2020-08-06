Дром выяснял, где жители Бурятии оставляют машины на ночь
Автомобильный сайт Дром решил выяснить, где россияне оставляют машину на ночь. По результатам опроса «Сколько платите за ночную стоянку автомобиля в сутки?» выяснилось, что лишь 19% опрошенных оставляют машину на платной парковке. Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.
«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.
Сегодня треть жителей Бурятии – 34% опрошенных – паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Ещё 41% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по России.
В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки. Так сразу два «платных» варианта ответа стали набрали больше голосов, чем в среднем по стране: 17% платят по 100 рублей, а более 150 рублей за ночь – 8% опрошенных.
«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», – рассказал один из респондентов.
В Бурятии предпочитают гаражи платным ночным парковкам
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