В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола

Древлеправославный храм преобразился к праздничной дате
К 400-летию со дня рождения Протопопа Аввакума в селе Тарбагатай в Бурятии капитально отремонтировали Древлеправославный храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Храм преобразился изнутри так и снаружи, сообщает группа «Тарбагатай-инфо.24/7».
Здесь установили купола из нержавеющего листа покрытого нитридом титана. По словам главного инженера компании СТК «Вирамайнер» Петра Демченко, новые купола долговечные.
- Гарантия на покрытие 50 лет. Вес малого купола примерно 150 кг, вес большого около 300 кг. Над их изготовлением наша бригада мастеров трудилась в течение месяца, - пояснил Пётр Демченко.
Два миллиона рублей на ремонт храма выделены из республиканского бюджета.
Накануне новые золотые купола освятил протоиерей Сергий (Палий).
В группе «Тарбагатай-инфо» добавляют, что 19 августа в 9:00 в праздник Преображения Господня в обновлённом храме пройдёт первая после ремонта и самоизоляции большая церковная служба с водоосвящением. Приглашаются все верующие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в стране отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, противника церковной реформы, начатой патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем в XVII веке. В Бурятии, где живут старообрядцы, также готовились к празднованию. Вмешалась, правда, пандемия коронавируса. Однако ранее, в связи с праздничной датой, было обещано благоустройство в течение года старообрядческих храмов.
Справка:
Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества, в одной из ссылок он пять лет провёл на территории современной Бурятии.
В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.
В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола
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