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В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола

В Бурятии в старообрядческом храме установили суперпрочные купола
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Древлеправославный храм преобразился к праздничной дате

К 400-летию со дня рождения Протопопа Аввакума в селе Тарбагатай в Бурятии капитально отремонтировали Древлеправославный храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Храм преобразился изнутри так и снаружи, сообщает группа «Тарбагатай-инфо.24/7».

Здесь установили купола из нержавеющего листа покрытого нитридом титана. По словам главного инженера компании СТК «Вирамайнер» Петра Демченко, новые купола долговечные.

- Гарантия на покрытие 50 лет. Вес малого купола примерно 150 кг, вес большого около 300 кг. Над их изготовлением наша бригада мастеров трудилась в течение месяца, - пояснил Пётр Демченко.

Два миллиона рублей на ремонт храма выделены из республиканского бюджета.

Накануне новые золотые купола освятил протоиерей Сергий (Палий).

В группе «Тарбагатай-инфо» добавляют, что 19 августа в 9:00 в праздник Преображения Господня в обновлённом храме пройдёт первая после ремонта и самоизоляции большая церковная служба с водоосвящением. Приглашаются все верующие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в стране отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, противника церковной реформы, начатой патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем в XVII веке. В Бурятии, где живут старообрядцы, также готовились к празднованию. Вмешалась, правда, пандемия коронавируса. Однако ранее, в связи с праздничной датой, было обещано благоустройство в течение года старообрядческих храмов.

Справка:

Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества, в одной из ссылок он пять лет провёл на территории современной Бурятии.

В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.
старообрядцы старообрядческая церковь
 
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