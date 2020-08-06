Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию

Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование



Бурятские медики начали диагностировать пневмонию, в том числе признаки COVID-19, по снимкам компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее медицинское оборудование и доступ к модели ИИ, разработанной лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка, банк передал республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.



В основе модели лежит нейросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки поражённой ткани лёгких, указывает объём поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях. Производительность модели — 150 исследований в день.



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«Модель выдает своё заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19, и таким образом помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, снижает нагрузку на медицинских работников и в целом делает медицинские сервисы доступнее. Сейчас точность модели превышает 90%, что является очень хорошим показателем, особенно при ранней диагностике».



Игорь Шпак, главный врач республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко:

«Цифровизация медицины – это один из разделов национального проекта «Здравоохранение». С помощью данного аппарата мы можем проводить анализ медицинских изображений, прибегая к помощи искусственного интеллекта. И затем уже врач рентгенолог проводит вторую читку рентгеновских снимков и обобщает полученные сведения. Это позволяет максимально снизить число ошибок и улучшить качество предоставляемых услуг».



В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



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