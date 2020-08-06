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Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию

Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию
Общество, 
Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование

Бурятские медики начали диагностировать пневмонию, в том числе признаки COVID-19, по снимкам компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее медицинское оборудование и доступ к модели ИИ, разработанной лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка, банк передал республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

В основе модели лежит нейросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки поражённой ткани лёгких, указывает объём поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях. Производительность модели — 150 исследований в день.

Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«Модель выдает своё заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19, и таким образом помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, снижает нагрузку на медицинских работников и в целом делает медицинские сервисы доступнее. Сейчас точность модели превышает 90%, что является очень хорошим показателем, особенно при ранней диагностике».

Игорь Шпак, главный врач республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко:
«Цифровизация медицины – это один из разделов национального проекта «Здравоохранение». С помощью данного аппарата мы можем проводить анализ медицинских изображений, прибегая к помощи искусственного интеллекта. И затем уже врач рентгенолог проводит вторую читку рентгеновских снимков и обобщает полученные сведения. Это позволяет максимально снизить число ошибок и улучшить качество предоставляемых услуг».

В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки Бурятия здравоохранение диагностика коронавирус
 
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