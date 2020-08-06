Экзамен пройдёт в два этапа
За первое полугодие в Бурятии 110 человек успешно сдали экзамены на право управления маломерными судами.
12 августа в Улан-Удэ инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерым судам) примут экзамены у будущих судоводителей.
Аттестация проходит в два этапа: сначала у заявителей по экзаменационным билетам проверят теоретические знания (Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 1 с 9:00). Затем состоится практическая отработка навыков на воде (на акватории речного порта со стороны торгового центра «Пионер» с 14:00).
15 августа с 9 часов в местности Карьер возле поселка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ примут экзамены у будущих судоводителей
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