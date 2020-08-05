В заброшенном здании коровы нашли себе «пастбище»
В селе Бичура местные жители жалуются на зловоние, которое исходит из здания старого здания кинотеатра «Хилок». По словам сельчан, в заброшенном здании постоянно находится крупный рогатый скот. При этом вблизи бывшего кинотеатра находится детский сад «Подснежник». Проблему озвучили в группе «Бичура-инфо. 24/7».
- От территории детсада до кинотеатра не более 10 метров, запах стоит невыносимой, у нас гуляют дети, - написали сельчане с просьбой оказать содействие в решении «зловонной» проблемы.
Собственник здания ответил, что его планировали демонтировать в июле этого года, но из-за пандемии работы пришлось отложить на следующий год.
- Надеюсь, в следующем году не будет таких экстренных ситуаций, и мы разберём здание, - отметил собственник здания.
Также он отметил, что там несколько раз ставили заграждения, но их постоянно ломают. «Причём сами люди, чтобы скот туда заходил. Скот должен пастись, но его никто не пасёт», - цитирует слова собственника группа «Бичура-инфо».
Скот нередко доставляет проблемы жителя районов республики. Так, недавно в Бичурском районе жительнице чужие лошади вытоптали огород. Агрессивный бык пугал жителей села Тарбагатай. А в селе Мухоршибирь люди жаловались на коз, которые гадят возле магазина.
Жители Бурятии жалуются на зловоние от заброшенного кинотеатра
Общество, Фото:
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