В Улан-Удэ ужесточат требования к расстоянию от домов до улицы

Планируется внести изменения в правила землепользования и застройки



Сегодня, 5 августа, в Улан-Удэнском городском совете депутатов прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. На нём было рассмотрено несколько вопросов касаемо изменения правил застройки и землепользования города, их развития и осуществления муниципального земельного контроля.



Основным документом развития города является генеральный план. Именно в нём прописываются строительство дорожных развязок, жилых зданий, социальных объектов и так далее. В правилах землепользования и застройки, это второй по значимости документ развития города, специалисты более детально прописывают требования к предстоящим строительным и дорожным работам.



Именно в правилах землепользования и застройки будут внесены значительные изменения. В частности, они коснутся «красных линий». «Красные линии» отделяют земельные участки, застраиваемые частными лицами, от общественных территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары.



- Сегодня поднимался вопрос по отступам. Раньше все дома застраивались по «красной линии», улица идёт и дома строятся. По новым градостроительным нормам предлагается, чтобы отступы были три метра. По отступам, конечно, будут возмущения у горожан. Сейчас мы отрабатываем, смотрим практику других регионов, других городов, чтобы пойти навстречу нашим жителям, - рассказал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Валерий Шагжитаров.



Проектом о внесении изменений в правила землепользования и застройки будет заниматься компания из города Омск. Сумма контракта составила 5,5 миллиона рублей. У заместителя председателя городского совета депутатов Анатолия Белоусова по этому поводу возникли вопросы.



- Меня интересует компания, которая выиграла в торгах. Были ли участники с нашего региона? Какое было падение, экономия по этим торгам? И вообще, как часто представители выезжают сюда? – поинтересовался депутат у выступавшего.



Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал, что экономия на торгах составила 10 – 15%, а представители компании выезжали в Улан-Удэ три раза.



- Мы отрабатывали с участием всех структурных подразделений, по направлениям. Проведены были совещания и с ресурсноснабжающими организациями, с администрацией города. Все протоколы есть. Организация показала перечень своего портфолио, те работы, которые они выполняли на территории своего субъекта, на территории близлежащих субъектов, - добавил Михаил Мясищев.



Итоговый вариант проекта будет представлен на сессии депутатов горсовета в сентябре.

