Возможны грозы, ливни, ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23+28, местами +17+22 градуса.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+25 градусов.
В Бурятии сегодня неустойчивая погода
Общество, Фото:
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