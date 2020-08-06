В Бурятии сегодня неустойчивая погода

Возможны грозы, ливни, ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23+28, местами +17+22 градуса.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+25 градусов.



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