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В Бурятии сегодня неустойчивая погода

В Бурятии сегодня неустойчивая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Возможны грозы, ливни, ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23+28, местами +17+22 градуса.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+25 градусов.
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