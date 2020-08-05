Школьница из Бурятии стала призёром проекта «ПатриУм»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Она заняла второе место в двух конкурсах



На всероссийском интернет-портале «Одарённые дети» завершается серия конкурсов в рамках проекта «ПатриУм». Победителями интеллектуальных состязаний стали более 200 талантливых школьников из разных регионов России.



В их число вошла школьница из села Могойто Курумканского района Бурятии. Дарья Колмакова заняла второе место в конкурсах «Create new animals» и «Нарисуй героя!».



Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, всероссийский интернет-портал дополнительного образования «Одарённые дети» создан для выявления, поддержки и развития талантливых школьников России. Его идея была поддержана президентом России в декабре 2014 года. Активно участвуя в проекте, школьники не только формируют портфолио, развивают свои таланты, приобретают знания и полезные навыки, но также получают возможность выиграть ценные призы, заручиться поддержкой профессионалов и заявить о себе на всю страну.

