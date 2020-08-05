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В Забайкалье спасённый птенец колпицы передан в заповедник «Даурский»

В Забайкалье спасённый птенец колпицы передан в заповедник «Даурский»
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Его нашли на озере ослабленным и истощённым

В Забайкальском крае сотрудники ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Ононского района провели осмотр уникальной птицы.

- Найденную птицу принесли для клинического осмотра. Оказалось, что это птенец колпицы. Люди нашли его на озере ослабленным и истощённым, – рассказал ветеринарный врач Владимир Болотов.

После осмотра ветеринарными специалистами, птенец был направлен в государственный природный биосферный заповедник «Даурский».

Как сообщает госветслужба Забайкальского края, колпица известна за плоский клюв, который напоминает по форме ложку. Птица занесена в Красную книгу РФ.
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