В Братске наградили заслуженную работницу Госавтоинспекции

На её счету сотни тысяч выданных водительских удостоверений
Почётной грамотой губернатора Иркутской области награждена паспортист регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД Братска Колесова Людмила Геннадьевна. Накануне заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Братское» полковник полиции Артём Пономарев в торжественной обстановке вручил ей грамоту, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Людмила Геннадьевна уже 30 лет в органах внутренних дел, все эти годы она отдала работе в регистрационно-экзаменационном подразделении ГАИ - ГИБДД. На её счету сотни тысяч выданных водительских удостоверений, огромное число поставленных на регистрационный учёт авто-, и мототранспортных средств.
Оценив её деловые качества и инициативность, руководство возложило на Людмилу Колесову обучение пришедших на службу сотрудников. Результатом многолетней наставнической деятельности стали более 40 молодых специалистов.
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