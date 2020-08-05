В Братске наградили заслуженную работницу Госавтоинспекции

На её счету сотни тысяч выданных водительских удостоверений



Почётной грамотой губернатора Иркутской области награждена паспортист регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД Братска Колесова Людмила Геннадьевна. Накануне заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Братское» полковник полиции Артём Пономарев в торжественной обстановке вручил ей грамоту, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Людмила Геннадьевна уже 30 лет в органах внутренних дел, все эти годы она отдала работе в регистрационно-экзаменационном подразделении ГАИ - ГИБДД. На её счету сотни тысяч выданных водительских удостоверений, огромное число поставленных на регистрационный учёт авто-, и мототранспортных средств.



Оценив её деловые качества и инициативность, руководство возложило на Людмилу Колесову обучение пришедших на службу сотрудников. Результатом многолетней наставнической деятельности стали более 40 молодых специалистов.





