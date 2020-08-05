В день «двух восьмёрок» в Забайкалье не будет свадебного бума

8 августа в Забайкальском крае свадебного бума не будет



Всего 16 заявлений подано от желающих связать себя узами брака на 08.08.2020 года в Забайкальском крае. Причём одно заявление – в Каларском районе, остальные – в городском отделе ЗАГС. Таким образом, в день «двух восьмерок» свадебного бума не будет, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского краяю



- Браки создаются на небесах. «Красивые» даты счастья не приносят, это проверено по статистике разводов. А если рождается настоящая семья - можно регистрироваться и в високосный год, и в мае, и 13 числа, - комментирует ситуацию руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.



Краевой департамент ЗАГС проанализировал статистику разводов тех пар, которые регистрировали свой брак в «красивые» даты. Она такова:



Из 32 браков, заключенных 07.07.07 - 9 разводов (28%),

из 48 браков, заключенных 08.08.08 – 22 развода (46%),

из 12 браков, заключенных 09.09.09 – 6 разводов (50 %),

из 12 браков, заключенных 10.10.10 - 3 развода (25%),

из 34 браков, заключенных 11.11.11 –14 разводов (41%),

из 18 браков, заключенных 12.12.12 - 5 разводов (28%).





