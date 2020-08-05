8 августа в Забайкальском крае свадебного бума не будет
Всего 16 заявлений подано от желающих связать себя узами брака на 08.08.2020 года в Забайкальском крае. Причём одно заявление – в Каларском районе, остальные – в городском отделе ЗАГС. Таким образом, в день «двух восьмерок» свадебного бума не будет, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского краяю
- Браки создаются на небесах. «Красивые» даты счастья не приносят, это проверено по статистике разводов. А если рождается настоящая семья - можно регистрироваться и в високосный год, и в мае, и 13 числа, - комментирует ситуацию руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.
Краевой департамент ЗАГС проанализировал статистику разводов тех пар, которые регистрировали свой брак в «красивые» даты. Она такова:
Из 32 браков, заключенных 07.07.07 - 9 разводов (28%),
из 48 браков, заключенных 08.08.08 – 22 развода (46%),
из 12 браков, заключенных 09.09.09 – 6 разводов (50 %),
из 12 браков, заключенных 10.10.10 - 3 развода (25%),
из 34 браков, заключенных 11.11.11 –14 разводов (41%),
из 18 браков, заключенных 12.12.12 - 5 разводов (28%).
В день «двух восьмёрок» в Забайкалье не будет свадебного бума
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонии №1 прошла летняя спартакиада
8 августа в Забайкальском крае свадебного бума не будет
Все малыши появились на свет в конце июля
Сегодня отмечается День светофора
Спортсмены пересекли Байкал от Выдрино до Листвянки
Предложение об этом уже готовится
Они поставили задачу отжаться 90 раз
Скрутка мантр является большой добродетелью, поясняют ламы
Спектакль будет рассчитан на малышей до трёх лет
Вокруг Повелителя Воды установлены девять его слуг
Турнир собрал более 100 спортсменов
Новую услугу внедряет правительство республики при помощи сервиса СберЗдоровье
Горожане назвали произошедшее «неуважение»
Занято менее 40% коек для больных COVID-19
Сироты живут в домах, покрытых плесенью и трещинами