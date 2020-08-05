В Иркутске почти 1500 выпускников получили от 80 до 100 баллов на ЕГЭ

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Из них 28 набрали максимальный балл



В Иркутске по итогам основного этапа ЕГЭ максимальный балл по отдельным предметам набрали 28 выпускников. Ещё 1468 школьников получили от 80 до 99 баллов.



- Основной период проведения ЕГЭ прошёл в штатном режиме, несмотря на то, что экзамены проводились в условиях угрозы распространения COVID-19, – отметил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – Самыми востребованными предметами, выбранными в качестве вступительных испытаний, стали русский язык, математика профильного уровня и обществознание.



Так, единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 3701 выпускник. Математику профильного уровня выбрали 2433 ученика, обществознание – 1364. Наибольшее количество учеников с высокими баллами обучается в лицее №3 и лицее ИГУ.



Всего в городе на базе общеобразовательных организаций было задействовано 14 пунктов проведения экзаменов. В них работали 1034 сотрудников: педагогических работников и сотрудников администраций общеобразовательных организаций.



В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора и Роспотребнадзора в каждом ППЭ были реализованы дополнительные меры безопасности.



С 3 по 8 августа проходит дополнительный этап ЕГЭ, в котором принимают участие те выпускники, которые по уважительной причине не могли сдать экзамены в основной период. В городе Иркутске для восьми выпускников иркутских школ – участников дополнительного периода – открыт один пункт проведения экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



