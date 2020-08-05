В Улан-Удэ сквер у Мемориала Победы надумали превратить в парк

Предложение об этом уже готовится



В сквере у Мемориала Победы в Улан-Удэ планируется второй этап реконструкция. В пресс-службе Народного Хурала сообщили, что также будут подготовлены предложения о превращении сквера в парк. Эти изменения коснутся восточной части сквера.



Авторы идеи обосновывают необходимость реконструкции сквера и его превращения в парк общественной значимостью места. Здесь проходят все памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. Вопрос о парке Победы уже поднимался в июле на сессии парламента перед главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад территория вокруг Мемориала Победы была значительно обновлена. Здесь появились новые фонтаны, лавочки, барельефы Героев Великой Отечественной и фигуры воинов были отреставрированы.







