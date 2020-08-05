Жители Бурятии могут очистить карму, помогая в скрутке мантр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Скрутка мантр является большой добродетелью, поясняют ламы



Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин» предоставил верующим уникальную возможность помочь в скрутке мантр, которые будут заложены в ступы и молитвенные барабаны. По словам настоятеля дацана Еши Намжил ламы, это уникальная возможность «столь значительно очистить карму».



По буддийскому канону статуи, ступы, молитвенные барабаны делаются полыми. Эти полые пространства наполняются различными составляющими, их основой являются мантры. Для этого мантры печатают минимальным шрифтом, чтобы их было как можно больше на каждом листе. Распечатывают и нарезают в зависимости от размеров наполняемого объекта. Затем вкладывают внутрь благовонную палочку и скручивают особым образом, чтобы получился рулон. Рулоны оборачивают жёлтой тканью, символизирующей золото, и надписывают номер мантры красным цветом таким образом, чтобы было понятно, где верх, а где низ мантры.



Для закладок существует свыше 30 различных мантр. Каждая предназначена для определённой части тела статуи или ступы.



- Велика добродетель от помощи в скрутке мантр. Если всё делается правильно, согласно канону, тогда человек значительно очищает свою карму. Очищается карма, накопленная с безначальных времён от совершённых злодеяний против буддизма, различных разделов Учения, отрицания добра, кармы и т.д. От таких грехов, как разрушение ступ, статуй, текстов, книг, не соблюдение канонов в строительстве, изготовление выше перечисленного. Также от извращённых, ошибочных мыслей, взглядов относительно буддийского учения и его различных аспектов. Закладываются причины к увеличению мудрости, знаний и методов. Хорошо успокаиваются Ветра в сердечной чакре (ведь это и есть мелкая моторика), что способствует выздоровлению, укреплению сердечно-сосудистой и нервной систем. Душа такого человека много перерождений будет защищена от атак различных духов, от всевозможных фобий, видений и прочих психических заболеваний. Мантры можно, пожалуй, назвать сутью всех буддийских молебнов, текстов. Самые главные из них будут скручены и собраны в статуе. Статуя будет служить объектом поклонения многие и многие годы огромному количеству верующих. Любой, кто вложил в неё частичку своей души, мыслей и пожеланий, избавится от многих кармических загрязнений. Спешите делать добро, ведь это уникальная возможность столь значительно очистить свою карму, - говорит Еши Намжил лама.



Желающих помочь в скрутке мантр, просят позвонить по телефону 8983 430 1483, Мунко лама. Он распределит людей по часам, два человека на один час.





