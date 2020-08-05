Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые готовит бэби-спектакль

Общество, Фото: Александра Данилова

Спектакль будет рассчитан на малышей до трёх лет



Русский драматический театр имени Бестужева готовит первый бэби-спектакль. Он называется «Микрохи» (0+). Для этого в Улан-Удэ прилетели режиссёр бэби-театра, практический психолог Алмаз Садриев и режиссёр по пластике Евгений Якимов, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Алмаз Садриев – режиссёр драматического и современного театра, драматург, актёр, член европейской ассоциации театров для самых маленьких «Small size», основатель первого в Татарстане бэби-театра «Small Art», один из ведущих режиссёров бэби-спектаклей в России.



Режиссёр совместно с пластографом Евгением Якимовым, композитором Олегом Гудачевым и художником Павлой Петрушовой в рамках творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый» создадут первый бэби-спектакль в репертуаре Русского драматического театра. Он будет поставлен по принципам международного формата бэби-театра, сейчас востребованного во всём мире.



– Бэби-театр основан на других, неклассических принципах театра. Он не находится в плоскости спектаклей театров юного зрителя, театра кукол и основан на совершенно иных принципах восприятия самым маленьким зрителем, – говорит Алмаз Садриев. – До недавнего времени в России считалось, что дети способны приобщаться к театру только от трёх лет. И самый маленький зритель находился в стороне от предлагаемых детских спектаклей, построенных на конфликте, тексте, сюжете. Однако сейчас, на основе многолетнего международного опыта постановок, сформировалось понимание, что театральными зрителями могут стать дети и самого младшего возраста. Но для восприятия маленькими детьми спектакля форма драматического театра не подходит. Их восприятие построено на других принципах. Они не способны ещё воспринимать сюжет, конфликт, текст, дидактику, отсутствие которых (как бы это не звучало странно) и есть приёмы постдраматического театра. И он очень хорошо принимается детьми самого маленького возраста, если заданная тема, пространство и построение происходящего резонирует с их восприятием.



Мировой бэби-театр находится на стыке визуального театра, театра предмета, пластического и фигуративного театра. Главным здесь становится язык тела и визуальные образы. Кроме того, ребёнок во второй части спектакля, который обычно длится от 15 до 30 минут, сам может исследовать на сцене всё то, что изучали до этого артисты.



– В проекте «Микрохи» наша задача впервые познакомить местного зрителя с мировым форматом бэби-театра. Это спектакль о погружении в особый мир, ещё более маленький, но со своей эстетикой, со своим искусством и незнакомыми переживаниями. Это некий манифест приобщения детей к театру с рождения и приглашение их окунуться через театр в мир загадочного и прекрасного, – продолжает Алмаз Садриев.



На данном этапе постановочная команда и актёры – народный артист Бурятии Олег Петелин, Аннета Овчинникова, Анастасия Турушева и Татьяна Ланец – приступили к репетициям спектакля «Микрохи». С артистами работает также режиссёр по пластике Евгений Якимов.



– Сейчас идёт процесс исследования пластического опыта актёров. Все-таки бэби-театр – это совершенно другой способ актерского существования, совсем другая школа, к которой надо подходить постепенно. Мы в процессе поиска себя в пластике. Это ближе к современному танцу, потому что современный танец в основе своей исходит из исследования тела в пространстве, времени, поиска в себе внутреннего я. Каждый бэби-спектакль требует особой пластики для разговора с маленьким человеком, для которого пластика это все равно что среда исследования, исследования переживаний, какого-то опыта общения. Она должна быть не просто искренней, но и доверительной, чтобы ребенок не испугался и концентрировал внимание, – рассказывает Евгений Якимов.



«Микрохи» пополнит репертуар Малой сцены театра.

