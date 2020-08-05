В Бурятии организован мониторинг диабетиков и гипертоников

Новую услугу внедряет правительство республики при помощи сервиса СберЗдоровье



Правительство Бурятии внедряет услугу по мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет) с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье.



Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. С её помощью пациенту не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу, все показатели здоровья ежедневно собираются посредством телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы проводится телемедицинская консультация с врачом.



На первом этапе внедрения услуги дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями выбраны артериальная гипертензия и сахарный диабет. В проекте участвует республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, располагающая двумя сильными отделениями: эндокринологии и кардиологии. В общей сложности под наблюдением будет находиться более 1000 пациентов. В программе будет работать 8 специалистов – сотрудников клинической больницы. Особо важно отметить, что руководство РКБ: заведующая отделением кардиологии Лариса Содномова и заведующая отделением эндокринологии Дарима Нимаева – поддержали инициативу и вместе со своими сотрудниками решили проводить мониторинг пациентов при помощи новой технологии.



В программе будут задействованы как врачи региона указанных клиник, так и врачи сервиса СберЗдоровье. Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта, составляющие основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье. Применение такой технологии позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе не владеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.



Каждому пациенту доступен функционал «дневника здоровья» от СберЗдоровья, с помощью которого пациент получает возможность отслеживать динамику показателей здоровья, а врач в онлайн-режиме видит изменения состояния пациента и может оперативно связаться с ним в случае отклонения показателей от нормы и своевременно оказать медицинскую помощь. Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через AppStore или Google Play.



- Перед стартом проекта в Республике Бурятия мы выяснили, что среднегодовой прирост числа больных с диагнозом сахарный диабет составляет 4% от общего числа населения – это большая цифра, около 40 тысяч человек. Исходя из этих данных, мы совместно с регионом решили поддержать в первую очередь именно эту категорию пациентов, приложив массу усилий для скорейшего запуска проекта, — отметил Дмитрий Петрухин, основатель и СЕО сервиса СберЗдоровье.



- В структуре заболеваемости населения от болезней системы кровообращения первое по значимости место занимают болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением. Внедрение новой технологии позволит улучшить такие социально значимые показатели для региона, как уровень смертности, продолжительность жизни. А также перераспределить в критически важные сегменты здравоохранения финансовые и человеческие ресурсы высвободившиеся в результате сокращения госпитализаций, вызовов бригад скорой помощи благодаря своевременному выявлению отклонений в состоянии здоровья пациентов предлагаемой системой мониторинга, — поделился глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Своевременное начало лечения гипертонической болезни и удержание показателей АД в рамках рекомендованных значений, а также своевременное выявление значимых отклонений уровня гликемии от целевых значений, позволит значительно снизить риск развития фатальных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Именно поэтому мы в настоящее время ведём активные действия в направлении разработки и утверждения номенклатуры услуг дистанционного мониторинга, предоставляемых по территориальной программе обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, — добавила Евгения Лудупова, министр здравоохранения Бурятии.



- В это время предложения от экосистемы Сбербанка, связанные со здоровьем граждан, крайне важны для региона. Благодарю администрацию республики за партнёрство и надеюсь на дальнейшее сотрудничество и реализацию таких интересных и технологичных проектов, — поделился председатель Байкальского банка Александр Абрамкин.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



Сервис СберЗдоровье создан на основании медицинского сервиса DocDoc, осуществляющего деятельность с 2012 г. В 2017 году сервис вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина (онлайн-консультации), вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС программы, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 20 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровье превышает 7,5 млн человек.

