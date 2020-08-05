Перспектива оказаться судимым заставила мужчину рассчитаться с собственным ребёнком
Житель города Кяхта, во избежание уголовной ответственности, выплатил своему 13-летнему ребёнку задолженность по алиментам в размере свыше 132 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Мужчина, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере четвёртой части от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи ребёнку не оказывал. С момента последней выплаты алиментов у родителя накопился долг в размере 132 745 рублей. Только лишь привлечение к административной ответственности и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности заставило его исполнить родительский долг.
Мужчина был доставлен в Кяхтинское отделение судебных приставов, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После разъяснения судебного пристава о перспективе уголовного наказания мужчина поспешил оплатить долг по алиментам в полном объёме.
На сегодняшний день свыше 132 тысяч рублей перечислены на счет взыскателя. В дальнейшем мужчина обязался своевременно и полностью совершать платежи.
Житель Бурятии выплатил ребёнку долг в 132 тысячи
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