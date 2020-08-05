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Коронавирус в Бурятии пошёл на спад

Коронавирус в Бурятии пошёл на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято менее 40% коек для больных COVID-19

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано всего 24 больных коронавирусом. COVID-19 идёт на спад уже вторые сутки подряд: днём ранее сообщалось о 25 новых больных. До этого было +39, +36, +42 больных за сутки.

Из 24 новых случаев COVID-19: 11 человек были обследованы в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Итого, по данным управления Роспотребнадзора, на утро 5 августа в Бурятии 4287 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2413.

При этом 3567 человек уже выздоровели. В том числе завершили лечение 40 человек.

Входят в статистику и 44 летальных случая. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти произошли позавчера – скончались пожилые женщины.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 303 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 373 пациента с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 14 до 13.

12 взрослых пациентов находятся в реанимации, из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких остался всего один человек.

- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 802 койки, занято 309, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 303, свободно 493 койки. Занятость коечного фонда составляет 38,5%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 1134 человек, все лабораторно обследованы

Как сообщал «Байкал-Daily», непростая ситуация с коронавирусом складывается в Северобайкальске. Там даже продлили запрет на работу общепита. Люди в Северобайкальске, несмотря на рост заражённых и запрет на массовые мероприятия, продолжают отмечать свадьбы и юбилеи. После одной из свадеб коронавирусом заболели 13 гостей.


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