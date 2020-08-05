В Бурятии прокуратура пришла к зоозащитникам

Прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в приютах для собак



Прокуратура Бурятии выявила нарушения санитарных и иных требований при содержании собак в приютах. Информация о результатах проверок опубликована на сайте прокуратуры республики. «В деятельности восьми хозяйствующих субъектов установлены нарушения санитарных и иных требований при содержании животных», - говорится в сообщении.



К примеру, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ установил, что собаки, содержащиеся в приюте, не привиты от бешенства. В качестве корма используются продукты с истёкшим сроком годности. Около 40 собак находятся вне клеток и вольеров. Плановая дезинфекция не проведена.



Для устранения нарушений прокурор района внёс представление председателю городской общественной организации «Байкальское общество защиты животных».



Прокурор Тарбагатайского района внёс представление об устранении нарушений закона индивидуальному предпринимателю. В организованном им приюте отсутствуют площадки для выгула животных, нет ветеринарных сопроводительных документов на собачий корм, не обеспечена ежедневная уборка вольеров, говорится в сообщении прокуратуры.



Всего по итогам проверки прокуроры выявили 43 нарушения закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



В первом полугодии 2020 года в республике зарегистрировано 10 преступлений рассматриваемой категории, в том числе связанных с незаконной охотой – шесть, с жестоким обращением с животными – четыре.





