В Бурятии прокуратура пришла к зоозащитникам

Прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в приютах для собак
Прокуратура Бурятии выявила нарушения санитарных и иных требований при содержании собак в приютах. Информация о результатах проверок опубликована на сайте прокуратуры республики. «В деятельности восьми хозяйствующих субъектов установлены нарушения санитарных и иных требований при содержании животных», - говорится в сообщении.
К примеру, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ установил, что собаки, содержащиеся в приюте, не привиты от бешенства. В качестве корма используются продукты с истёкшим сроком годности. Около 40 собак находятся вне клеток и вольеров. Плановая дезинфекция не проведена.
Для устранения нарушений прокурор района внёс представление председателю городской общественной организации «Байкальское общество защиты животных».
Прокурор Тарбагатайского района внёс представление об устранении нарушений закона индивидуальному предпринимателю. В организованном им приюте отсутствуют площадки для выгула животных, нет ветеринарных сопроводительных документов на собачий корм, не обеспечена ежедневная уборка вольеров, говорится в сообщении прокуратуры.
Всего по итогам проверки прокуроры выявили 43 нарушения закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
В первом полугодии 2020 года в республике зарегистрировано 10 преступлений рассматриваемой категории, в том числе связанных с незаконной охотой – шесть, с жестоким обращением с животными – четыре.
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