Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Полученные средства будут использоваться на ремонт и содержание дорог



Штрафы за нарушения весогабаритного контроля большегрузными автомобилями на дорогах регионального, межмуниципального или местного значения теперь будут напрямую и в полном объёме поступать в бюджеты регионов: в России вступили в силу поправки в 46 статью Бюджетного кодекса.



- Раньше штрафы за нарушения, выявленные при прохождении весового и габаритного контроля на наших дорогах уходили в федеральный бюджет. Сейчас благодаря изменениям в Бюджетный кодекс эти средства мы будем использовать напрямую на ремонт и содержание дорог в регионе, – рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков.



Согласно федеральным изменениям, штрафы будут идти в региональные бюджеты до 1 января 2024 года.



Ранее на всей протяженности региональных дорог в Забайкалье – это около 7,5 тысяч километров – нарушителей выявляли только с помощью двух передвижных пунктов весового контроля. В 2019 году в регионе на дорогах с высокой интенсивностью движения большегрузов установили два стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВК), до конца 2020 года года запланирована установка ещё двух. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

