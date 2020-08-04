Полученные средства будут использоваться на ремонт и содержание дорог
Штрафы за нарушения весогабаритного контроля большегрузными автомобилями на дорогах регионального, межмуниципального или местного значения теперь будут напрямую и в полном объёме поступать в бюджеты регионов: в России вступили в силу поправки в 46 статью Бюджетного кодекса.
- Раньше штрафы за нарушения, выявленные при прохождении весового и габаритного контроля на наших дорогах уходили в федеральный бюджет. Сейчас благодаря изменениям в Бюджетный кодекс эти средства мы будем использовать напрямую на ремонт и содержание дорог в регионе, – рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков.
Согласно федеральным изменениям, штрафы будут идти в региональные бюджеты до 1 января 2024 года.
Ранее на всей протяженности региональных дорог в Забайкалье – это около 7,5 тысяч километров – нарушителей выявляли только с помощью двух передвижных пунктов весового контроля. В 2019 году в регионе на дорогах с высокой интенсивностью движения большегрузов установили два стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВК), до конца 2020 года года запланирована установка ещё двух. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов
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