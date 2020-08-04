 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Августа

03 Августа

Популярное

Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов

Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Полученные средства будут использоваться на ремонт и содержание дорог

Штрафы за нарушения весогабаритного контроля большегрузными автомобилями на дорогах регионального, межмуниципального или местного значения теперь будут напрямую и в полном объёме поступать в бюджеты регионов: в России вступили в силу поправки в 46 статью Бюджетного кодекса.

- Раньше штрафы за нарушения, выявленные при прохождении весового и габаритного контроля на наших дорогах уходили в федеральный бюджет. Сейчас благодаря изменениям в Бюджетный кодекс эти средства мы будем использовать напрямую на ремонт и содержание дорог в регионе, – рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков.

Согласно федеральным изменениям, штрафы будут идти в региональные бюджеты до 1 января 2024 года.

Ранее на всей протяженности региональных дорог в Забайкалье – это около 7,5 тысяч километров – нарушителей выявляли только с помощью двух передвижных пунктов весового контроля. В 2019 году в регионе на дорогах с высокой интенсивностью движения большегрузов установили два стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВК), до конца 2020 года года запланирована установка ещё двух. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
транспорт грузовой транспорт большегрузные автомобили штраф весовой контроль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу
В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу
Общество, 04.08.2020
С ребятами занимались в рамках социального проекта «Тропою победы»
В Иркутской области фельдшера предлагают наградить за спасение ребёнка
В Иркутской области фельдшера предлагают наградить за спасение ребёнка
Общество, 04.08.2020
Акушер Белореченской участковой больницы вынесла четырёхлетнего малыша из горящей квартиры
Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов
Штрафы за грузовой перевес пойдут напрямую в бюджет регионов
Общество, 04.08.2020
Полученные средства будут использоваться на ремонт и содержание дорог
Ракетчики из Бурятии стали призёрами всеармейского конкурса
Ракетчики из Бурятии стали призёрами всеармейского конкурса
Общество, 04.08.2020
Военнослужащие соревновались в доставке военных грузов
Борец из Усть-Ордынского округа стал мастером спорта международного класса
Борец из Усть-Ордынского округа стал мастером спорта международного класса
Общество, 04.08.2020
Также звание получил призёр чемпионата мира по универсальному бою из Иркутска
В Бурятии дети посчитали ужей в бухте Змеёвая
В Бурятии дети посчитали ужей в бухте Змеёвая
Общество, 04.08.2020
Учащиеся приняли участие в экологической экспедиции на территории Забайкальского нацпарка
В Улан-Удэ работают 147 дежурных групп в детсадах
В Улан-Удэ работают 147 дежурных групп в детсадах
Общество, 04.08.2020
Их посещает более тысячи детей ежедневно
Операция «Мотоцикл» продолжается в Бурятии
Операция «Мотоцикл» продолжается в Бурятии
Общество, 04.08.2020
В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД призвали водителей мототранспорта к соблюдению ПДД
Водителей Бурятии ждёт массовая проверка ГИБДД
Водителей Бурятии ждёт массовая проверка ГИБДД
Общество, 04.08.2020
Автоинспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов
Алиса Жамбалова отдохнула на Байкале
Алиса Жамбалова отдохнула на Байкале
Общество, 04.08.2020
Лучшая бурятская лыжница поделилась снимками на своей странице
Две улан-удэнки сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам
Две улан-удэнки сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам
Общество, 04.08.2020
Обе девушки окончили одну школу и готовились к экзаменам вместе
В Бурятии новые сотрудники УФСИН бросали вверх монеты
В Бурятии новые сотрудники УФСИН бросали вверх монеты
Общество, 04.08.2020
Выпускникам ведомственных вузов в торжественной обстановке вручили дипломы
Братск получил 21 автобус на газовом топливе
Братск получил 21 автобус на газовом топливе
Общество, 04.08.2020
Таким способом в Братске борются с загрязнением воздуха
В Улан-Удэ без горячей воды остаются меньше десяти домов
В Улан-Удэ без горячей воды остаются меньше десяти домов
Общество, 04.08.2020
«ТГК-14» назвала адреса, где ещё не вернулась горячая вода

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^