В Иркутской области фельдшера предлагают наградить за спасение ребёнка

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Акушер Белореченской участковой больницы вынесла четырёхлетнего малыша из горящей квартиры



В Иркутской области МЧС России предложили представить к награде Татьяну Пороеву, которая спасла на пожаре четырёхлетнего мальчика. С такой инициативой к представителям ведомства обратился врио губернатора региона Игорь Кобзев.



Напомним, что в июне этого года женщина вынесла из квартиры, в которой произошло возгорание, ребёнка. Братья-близнецы находились дома без взрослых. Одного ребенка спасти не удалось.



Татьяна Пороева работает в Белореченской участковой больнице. Здесь она ведёт самостоятельный приём беременных женщин, обслуживает жительниц нескольких посёлков – в общей сложности около двух тысяч человек. В год под её наблюдением находится около 200 беременных. Сейчас в больнице также организован госпиталь для лечения COVID-19. В настоящее время здесь проходят лечение 24 пациента с коронавирусной инфекцией, но скоро учреждение вернется к обычному профилю работы.



По словам Татьяны Валерьевны, для повышения качества оказания медпомощи больнице не хватает аппаратов кардиотокографии (КТГ) ультразвуковой диагностики. Региональному минздраву уже дано поручение рассмотреть возможность выделения больнице недостающего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

