Водителей Бурятии ждёт массовая проверка ГИБДД

Автоинспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов



В пятницу, 7 августа, в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.



В Улан-Удэ дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на выездах из города. В мероприятии будет задействовано свыше 20 сотрудников ГИБДД.



Всего в республике примут участие около 100 сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудники ППС, Росгвардии, а также представители добровольных народных дружин, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



