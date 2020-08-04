Автоинспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов
В пятницу, 7 августа, в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В Улан-Удэ дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на выездах из города. В мероприятии будет задействовано свыше 20 сотрудников ГИБДД.
Всего в республике примут участие около 100 сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудники ППС, Росгвардии, а также представители добровольных народных дружин, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителей Бурятии ждёт массовая проверка ГИБДД
Общество, Фото:
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