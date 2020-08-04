Две улан-удэнки сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам

Обе девушки окончили одну школу и готовились к экзаменам вместе
Выпускницы школы №8 Улан-Удэ Елена Белоусова и Анна Трескина получили высший балл за ЕГЭ сразу по двум предметам – по русскому языку и химии. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе администрации города.
Высоких результатов выпускницам удалось добиться и на экзамене по биологии: у Елены – 77 баллов, у Анны – 89 баллов. Обе девушки планируют связать жизнь с медициной.
Сегодня Анна и Елена рассказали, как подготовиться к экзаменам, чтобы получить хорошие результаты.
- Чтобы подготовиться к химии, в 10-м классе записалась на курсы по подготовке к ЕГЭ. Летом перед 11-м классом занималась самостоятельно, а осенью записалась на индивидуальные занятия с тем же репетитором и ещё проходила курсы в интернете (группа ВК «Наука для тебя»), - рассказала Елена.
К русскому языку девочки готовились вместе, и помимо занятий в школе, дополнительно занимались у одного репетитора. Выпускницы уверенны, что во время подготовки к экзаменам большое значение имеет поддержка родителей и самодисциплина.
- Заранее определить цель и усиленно готовиться. Еще секрет успеха в том, что я с малых лет хорошо училась в школе, и это дало свои результаты, - поделилась Анна.
Будущим выпускникам Анна и Елена советуют больше заниматься и верить в свои силы: «Не заучивайте предмет, а вникайте в него. Заранее определитесь с предметами и начинайте подготовку к экзаменам как можно раньше. Верьте в себя, в свои силы и никогда не сдавайтесь!»
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Общество, Фото:
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