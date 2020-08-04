В Бурятии новые сотрудники УФСИН бросали вверх монеты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Выпускникам ведомственных вузов в торжественной обстановке вручили дипломы



Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии пополнились молодыми специалистами. В торжественной обстановке 21 выпускнику высших учебных заведений ФСИН России вручили дипломы.



Среди молодых сотрудников есть выпускники Академии права и управления ФСИН России в Рязани, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Пермского института ФСИН России и Кузбасского института ФСИН России.



Девять выпускников окончили профильные высшие учебные заведения с отличием, одна из них с золотой медалью. Родителям отличников учебы вручили благодарственные письма за воспитание детей.



С напутственными словами к молодым офицерам обратились временно исполняющий обязанности УФСИН России по Бурятии Борис Чистяков и заместитель начальника управления Алексей Кочетов. Они пожелали беречь честь мундира, стать настоящими профессионалами и добиться высоких результатов в служебной деятельности. Также с поздравлениями выступили родители выпускников.



В ответном слове выпускники поблагодарили своих родителей, сотрудников ведомства и педагогов за поддержку и пообещали достойно нести службу, с честью исполнять свой служебный долг.



В завершении церемонии выпускники прошли торжественным маршем и в знак успешной службы, удачи и успеха во всех начинаниях, подбросили высоко вверх монеты.



Мероприятие прошло под сопровождение военного оркестра 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады (в/ч 46108), сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

