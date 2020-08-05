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В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём

В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Утром местами туман

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер ночью слабый, днём восточный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24+29, местами +17+22 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром в низких местах туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +25+27 градусов.
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