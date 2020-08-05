Утром местами туман
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер ночью слабый, днём восточный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24+29, местами +17+22 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром в низких местах туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +25+27 градусов.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
Общество, Фото:
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