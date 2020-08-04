Границу Забайкалья пересекли китайские танки

Военные Китая привезли их для участия в танковом биатлоне



На железнодорожную станцию Забайкальск в Забайкальском крае прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020.



В составе эшелона — платформы с танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Также прибыла передовая группа, в том числе механики-водители танков, инженерно-технической команды НОАК, принимающей участие в танковом биатлоне. Всего эшелоном в Россию приехало 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колёсной техники.



По прибытию командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, была организована торжественная встреча военнослужащих НОАК традиционным хлебом-солью. Возглавил встречу заместитель командующего объединением генерал-майор Валерий Шарагов.



Кроме того, личный состав команды Национально-освободительной армии Китая был обследован на наличие COVID-19. Медицинский осмотр и тесты были проведены специалистами медицинской службы ВВО. Процедуры проводились сразу по прибытию, в изолирующих медицинских костюмах и масках, при соблюдении всех санитарных правил и норм. По итогам обследования заболевших военнослужащих не было обнаружено, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

