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В Бурятии дети посчитали ужей в бухте Змеёвая

В Бурятии дети посчитали ужей в бухте Змеёвая
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
Учащиеся приняли участие в экологической экспедиции на территории Забайкальского наципарка

В конце июля в Бурятии состоялась детская экологическая экспедиция по изучению ужей на территории Забайкальского национального парка. Цель поездки – изучение распространения ужа, состояния популяции, проблем охраны, выработка практических рекомендаций для принятия мер по сохранению этого вида.

Учащиеся под руководством Татьяны Поставит, педагога дополнительного образования центра дополнительного образования детей «Подлеморье», и Натальи Маковеевой, методиста отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья», отправились в бухту Змеёвую Чивыркуйского залива озера Байкал.

В бухте Змеёвой уж обыкновенный обитает около термальных источников. Для того, чтобы выяснить численность змей, был проложен маршрут протяжённостью 200 м вдоль уреза воды. Пеший маршрут осуществлялся в разное время дня. В итоге учащимся удалось обнаружить несколько молодых живых ужей и одного мёртвого. Длина змей не превышала 30 см. В обеденное время ужей наблюдали на мелководье, среди нагретых камней. Они отдыхали после утренней охоты, греясь в тёплой воде. День выдался солнечный, жаркий, и рептилии охотно этим пользовались, подставляя свои тела под горячие лучи. Поэтому ребятам удалось посмотреть на живых змей, измерить длину тела, понаблюдать, как они ведут себя в естественных условиях.

Обыкновенный уж – самая крупная змея в нашей фауне: длина её может достигать 1 и даже 1,5 м, но обычно составляет чуть более 50 см. Резко отличается от всех других змей наличием по бокам задней части головы крупных парных пятен белого, розового, чаще жёлтого или оранжевого цвета с чёрной каймой. Не ядовит. Является яйцекладущей змеёй. Как вид, уязвимый на восточной границе ареала, обыкновенный уж включён в Красную книгу республики Бурятия.

По завершении экспедиции учащимся предстоит обработать и проанализировать полученные данные, а также разработать информационные аншлаги. По предварительным оценкам, численность популяции в бухте Змеёвой остаётся стабильной. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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