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В Улан-Удэ без горячей воды остаются меньше десяти домов

В Улан-Удэ без горячей воды остаются меньше десяти домов
Общество,  Фото:pixabay.com
«ТГК-14» назвала адреса, где ещё не вернулась горячая вода

Энергетики восстанавливают подачу горячего водоснабжения жителям Улан-Удэ после плановой остановки на ремонт ТЭЦ-1.

Как сообщал «Байкал-Daily», горячую воду после двухнедельного отключения начали подавать накануне, 3 августа. Уже тогда было сказано, что в дома горячая вода поступит в разное время.

Сегодня практически все потребители подключены к системе горячего водоснабжения, заявили в пресс-службе «ТГК-14». В компании перечислили адреса, где воды ещё нет из-за планового ремонта на теплосетях: это ул. Рылеева 7; пр. 50-л. Октября 23, 25, 25а, 27; пер. Волконского 1а; ул. Жуковского 2. Детский сад №67 ул. Жуковского, 2а.

- После запуска ТЭЦ-1 подача горячей воды потребителям была начата по графику, несмотря на обнаруженные повреждения и их количество, - сообщил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев. – На сегодня в работе у аварийной службы остались повреждения на сетях, не влияющие на подачу горячего водоснабжения улан-удэнцам, так как в летний период они не эксплуатируются.

Подача горячей воды от котельных ведётся по индивидуальным графикам. На котельных посёлков Загорск и Заречный проводятся плановые ремонты оборудования с отключением горячего водоснабжения. С 7 по 20 августа по графику также будет остановлена на ремонт котельная посёлка Стеклозавод.

горячее водоснабжение
 
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