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Художники Забайкалья собрались на пленэр на берегах Онона

Художники Забайкалья собрались на пленэр на берегах Онона
Общество,  Фото:центр развития бурятской культуры Забайкальского края
Участники мероприятия запечатлели в своих работах красоту и энергетику Приононья

В Забайкальском крае прошёл с 1 по 3 августа третий открытый пленэр «Рисунок на Ононе». Мероприятие объединило более 20 художников Забайкалья.

Ононская земля богата удивительными сакральными местами. В знак почтения к великой реке у подножия горы Большой Батор села Будулан Агинского района возведён дворец матери-княжны Онон. Именно здесь талантливый мастер Аги, знаток родной местности, уроженец села Будулан Балто Батожаргалов собрал талантливых художников.

- Мысль организовать сельскую картинную галерею возникла давно. «Рисунок на Ононе» прошёл уже дважды. В них участвовали знаменитые художники Забайкальского края Доржи Гомбоев, Нима Пурбуев, Алексей Нольфин, Республики Бурятия: Бальжинима Доржиев, Дондок Юндунов, Евгений Болбосоев, Цырегма Болотова. Горжусь, что их картины украшают нашу галерею. Картины нынешнего пленэра пополнят замечательную коллекцию, – отметил Балто Батожаргалов.

Программа пленэра была насыщенной и познавательной. В первый день была проведена экскурсия по окрестностям вершин Приононья. Участники прошлись по урочищам Большого и Малого Батора, посетили региональный памятник природы – «Тогоон Шулуун», что в переводе означает «Камень-котёл». Прикоснулись к культовым природным каменным изваяниям: «Гэр шулуун» (Дом-камень), «Үлгы шулуун» (Колыбель-камень), «Щель грешника», «След богатыря», а также «Үхэр шулуун», в который входят природные памятники «Гэшхүүр шулуун» (Лестница в небесный храм Чингисхана) и «Гэр шулуун» (Юрта-камень).

Во второй день с самого утра участники выехали по окрестностям Приононья, чтобы запечатлеть панорамы, портреты и этюды на своих холстах. По мнению организаторов, получились удивительные и чудесные работы, передающие всю красоту и энергетику легендарной земли.

В пленэре приняли участие художники Саяна Шухэртуева, Намжилма Эрдынеева, Владимир Будажапов, Зорикто Ешиев, Дондок Мижитдоржиев, Александр Хандаев, мастера и ювелиры Дарима Дондокова, Болот Дондоков, Дулма Балданова, Цырен Надцалов, Баирма Дашинимаева и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край Агинский Бурятский округ пленэр Онон художники
 
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